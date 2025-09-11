11 slovenskih občin, lokalne skupnosti in ena zgodba o povezovanju

Slovenske železnice so v letošnjem letu spisale prav posebno zgodbo. Vseslovensko gibanje Sejemo sončno prihodnost je povezalo več občin, številne lokalne skupnosti in piše eno samo zgodbo – zgodbo o povezovanju in trajnosti. Je pokazatelj, da lahko prihodnost resnično sejemo skupaj – z naravo in drug z drugim. Projekt je del širših prizadevanj Slovenskih železnic za bolj zeleno prihodnost, v kateri trajnostna mobilnost in logistika pomenita odgovornost do okolja in povezovanje s prostorom, skozi katerega vozimo. Akcija je dokaz, da smo najboljši in najuspešnejši, ko sodelujemo, si pomagamo, ko sledimo istim ciljem. Oglejte si videoposnetek!