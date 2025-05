Ena garaža, polna legend: Antonova zgodba, ki diši po bencinu in spominih

Citroën se je skozi desetletja vedno znova izkazal kot zanesljiv sopotnik. Zaupanje, udobje in značaj – to so vrednote, ki jih ljubitelji Citroëna prepoznajo že na prvi pogled. Eden takih voznikov je Anton Slaček iz Lenarta, dolgoletni ljubitelj in zbiratelj Citroënov, ki svojo strast do francoske avtomobilske ikone živi z zavidljivo predanostjo.