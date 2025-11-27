Mladi šahovski velemojster, ki se lahko postavi ob bok najboljšim šahistom

Pri komaj sedemnajstih letih je Matic Lavrenčič že ime, ki v svetu šaha vzbuja spoštovanje. Mladi šahist iz Ljubljane se je z uvrstitvijo na 2. mesto na svetovnem prvenstvu do 20 let zapisal med največje upe slovenskega športa in postal najmlajši slovenski igralec z nazivom mednarodni mojster (IM). Njegovi rezultati ga uvrščajo ob bok legendam, kot so Bruno Parma, Luka Lenič in Laura Unuk, kar ga postavlja v sam vrh nove generacije slovenskih šahistov. Matic Lavrenčič je eden izmed finalistov projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav. 

Mladi upi 2025
Mladi šahovski velemojster, ki se lahko postavi ob bok najboljšim šahistom

Mladi šahovski velemojster, ki se lahko postavi ob bok najboljšim šahistom

Slovenska ritmična senzacija, ki se bori za nastop na olimpijskih igrah

Slovenska ritmična senzacija, ki se bori za nastop na olimpijskih igrah

Mladi slovenski znanstvenik na mednarodnih olimpijadah zablestel z zlatom

Mladi slovenski znanstvenik na mednarodnih olimpijadah zablestel z zlatom

Slovenski teniški up, ki je navdušil na mladinskem turnirju v Wimbledonu

Slovenski teniški up, ki je navdušil na mladinskem turnirju v Wimbledonu

Od Krke do Los Angelesa – to so sanje slovenske kajakaške reprezentantke

Od Krke do Los Angelesa – to so sanje slovenske kajakaške reprezentantke

17-letna Ptujčanka osvaja mednarodne odre z neverjetnim glasom

17-letna Ptujčanka osvaja mednarodne odre z neverjetnim glasom

Slovenski dijak, ki žanje uspehe na mednarodnih znanstvenih tekmovanjih

Slovenski dijak, ki žanje uspehe na mednarodnih znanstvenih tekmovanjih

Iz majhne vasi na velike odre: neverjetna pot mladega plesalca

Iz majhne vasi na velike odre: neverjetna pot mladega plesalca

Aktualno
Slovenska ritmična senzacija, ki se bori za nastop na olimpijskih igrah

Slovenska ritmična senzacija, ki se bori za nastop na olimpijskih igrah

Brata Šalehar po 30 letih skupaj na odru: Ego je zdaj bolj v ravnovesju

Brata Šalehar po 30 letih skupaj na odru: Ego je zdaj bolj v ravnovesju

Mladi šahovski velemojster, ki se lahko postavi ob bok najboljšim šahistom

Mladi šahovski velemojster, ki se lahko postavi ob bok najboljšim šahistom

Tadej Golob: Prebral sem scenarij za Jezero in se zgrozi

Tadej Golob: Prebral sem scenarij za Jezero in se zgrozi

Mladi slovenski znanstvenik na mednarodnih olimpijadah zablestel z zlatom

Mladi slovenski znanstvenik na mednarodnih olimpijadah zablestel z zlatom

Slovenski teniški up, ki je navdušil na mladinskem turnirju v Wimbledonu

Slovenski teniški up, ki je navdušil na mladinskem turnirju v Wimbledonu

Lara Komar: Kot mama sem imela veliko občutka krivde

Lara Komar: Kot mama sem imela veliko občutka krivde

Martin Premk: Raje skočim v vulkan, samo da se to neha

Martin Premk: Raje skočim v vulkan, samo da se to neha

Matej Pečovnik: To ni ravno tema za kavo, ampak lahko ti reši življenje

Matej Pečovnik: To ni ravno tema za kavo, ampak lahko ti reši življenje