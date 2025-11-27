Mladi šahovski velemojster, ki se lahko postavi ob bok najboljšim šahistom

Pri komaj sedemnajstih letih je Matic Lavrenčič že ime, ki v svetu šaha vzbuja spoštovanje. Mladi šahist iz Ljubljane se je z uvrstitvijo na 2. mesto na svetovnem prvenstvu do 20 let zapisal med največje upe slovenskega športa in postal najmlajši slovenski igralec z nazivom mednarodni mojster (IM). Njegovi rezultati ga uvrščajo ob bok legendam, kot so Bruno Parma, Luka Lenič in Laura Unuk, kar ga postavlja v sam vrh nove generacije slovenskih šahistov. Matic Lavrenčič je eden izmed finalistov projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.