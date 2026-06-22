Najboljši med policami - Zdrav življenjski slog

Po osvežitvi, izdelkih za najmlajše in pikniku je v četrti oddaji Najboljši med policami prišel čas za zdrav in uravnotežen življenjski slog. Poletje je obdobje, ko želimo biti polni energije, se dobro počutiti in posegati po kakovostnih živilih, ki podpirajo aktiven življenjski slog. Ker je Sparu mar za vaše dobro počutje, smo tokrat iskali ravnotežje med okusom, kakovostjo in ceno. Preverjali smo, kdo se med policami najbolje znajde, ko je treba izbrati zdrave, kakovostne in telesu prijazne izdelke, ki nam dajejo energijo za dolge poletne dni. Katera ekipa se je bolje znašla med policami zdrave prehrane in kdo je pokazal največ znanja o izdelkih za uravnotežen življenjski slog? Preverite v videu. 

Najboljši med policami
Najboljši med policami - Zdrav življenjski slog

Najboljši med policami - Zdrav življenjski slog

Najboljši med policami - Piknik

Najboljši med policami - Piknik

Najboljši med policami - Otroci

Najboljši med policami - Otroci

Najboljši med policami - Osvežitev

Najboljši med policami - Osvežitev

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Najboljši med policami - Zdrav življenjski slog

Najboljši med policami - Zdrav življenjski slog

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