Slovenska ritmična senzacija, ki se bori za nastop na olimpijskih igrah

Ritmična gimnastika zanjo ni le šport, je način življenja. "Ko pridem v dvorano, sem popolnoma skoncentrirana. Vem, zakaj to delam," pravi Alja Ponikvar, 16-letna ritmična gimnastičarka iz Ljubljane, ki je že desetletje predana eleganci, moči in disciplini tega športa. Gibanje ji pomeni svobodo, rekviziti pa medij, skozi katerega izraža svojo osebnost. "Ritmična gimnastika mi pomeni vse. Ko plešem, se odklopim od zunanjega sveta," pove. S svojo predanostjo in izjemnim napredkom je letos prepričala tudi strokovno komisijo projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav, ki jo je uvrstila med finalistke. 

