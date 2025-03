Številke naraščajo: miopijo bi lahko imela že polovica svetovnega prebivalstva

Število kratkovidnih otrok strmo narašča, strokovnjaki pa opozarjajo, da bi lahko do sredine stoletja miopijo imela že polovica svetovnega prebivalstva. Kaj povzroča to epidemijo kratkovidnost pri najmlajših in kako lahko starši ukrepajo? To je v tokratnem Spotkastu preverjala Eva Cimbola, ki je gostila Darka Andriča, direktorja Rodenstock Slovenija, in Iva Rimca, magistra optometrije iz Optike Rimc Ljubljana in Brežice.