Vetrna elektrarna Ljubač

Energijo prihodnosti v prvi vrsti ustvarjajo ljudje. Pri Petrolu verjamejo, da so strokovnjaki, inženirji in vizionarji gonilna sila trajnostnega prehoda in da je vsak uspešen projekt rezultat odlične ekipe, ne le tehnologije. Vetrni park Ljubač na Hrvaškem, ki s svojo močjo oskrbuje 30 tisoč gospodinjstev, je dokaz, kako lahko predanost, inovativnost in sodelovanje ustvarijo konkretne trajnostne spremembe. Resnična vrednost tega projekta ni v številkah, temveč v ljudeh, ki so ga uresničili. Ste kdaj kdaj pomislili, kdo stoji za energijo, ki poganja vsakdan številnih gospodinjstev? Kdo so strokovnjaki trajnostnega prehoda, ki gradijo trajnostno prihodnost pri Petrolu?